Патриархия Грузии призывает протестующих в Тбилиси избежать противостояния

13.05.2018 23:58 Патриархия Грузии сделала чрезвычайное заявление в связи с масштабными протестными акциями в центре Тбилиси, призвав всех участников воздержаться от противостояния.



В эти минуты у здания парламента на проспекте Руставели проходит сразу три протестных акции. Мобилизовано беспрецедентное количество полиции и спецназ, на месте установлены водяные пушки.



«Наших сограждан потрясли события, произошедшие в последнее время в Тбилиси. Несмотря на то, что борьба с распространителями наркотиков как для нас, так и для власти и всего населения является необходимостью, проведенная спецоперация, породила вопросы среди одной части общества. Нужно сказать и то, что большой отрицательный заряд внесли заявления и поведение части молодежи, которая собралась перед дворцом правительства и устроила другую контракцию. С благословения Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго обращаемся ко всем, кто считает себя сыном Церкви Грузии. Призываем воздержаться от противостояния, не стать объектом серьезных провокаций», — говорится в заявлении на официальном сайте Патриархии.



Некоторое время назад к протестующим обратился премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который также призвал все стороны к единству, а правоохранителей — к максимальному усилению мер безопасности.



С заявлением выступил и министр внутренних дел Грузии Георгий Гвахария, который выразил готовность встретиться с представителями движения «Белого шума» и обсудить вместе с ними детали спецоперации, проведенной в тбилисских ночных клубах в ночь на 12 мая.



На проспекте Руставели сегодня собрались сторонники и активисты движения «Белый шум», которые начали протестовать после спецоперации в ночных клубах Bassiani и Cafe Gallery. Активисты уже второй день требуют отставки премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, главы МВД Грузии Георгия Гахария и реформы наркополитики, которую в «Белом шуме» считают репрессивной.



К зданию парламента на протяжении всего дня через полицейские кордоны пытаются прорваться противники «Белого шума», которые устроили две контракции — это представители неонацистской группы «Национальное единство Грузии» и организации «Молодой национальный альянс».















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