Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Патриархия Грузии призывает протестующих в Тбилиси избежать противостояния


13.05.2018   23:58
Патриархия Грузии сделала чрезвычайное заявление в связи с масштабными протестными акциями в центре Тбилиси, призвав всех участников воздержаться от противостояния.

В эти минуты у здания парламента на проспекте Руставели проходит сразу три протестных акции. Мобилизовано беспрецедентное количество полиции и спецназ, на месте установлены водяные пушки.

«Наших сограждан потрясли события, произошедшие в последнее время в Тбилиси. Несмотря на то, что борьба с распространителями наркотиков как для нас, так и для власти и всего населения является необходимостью, проведенная спецоперация, породила вопросы среди одной части общества. Нужно сказать и то, что большой отрицательный заряд внесли заявления и поведение части молодежи, которая собралась перед дворцом правительства и устроила другую контракцию. С благословения Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго обращаемся ко всем, кто считает себя сыном Церкви Грузии. Призываем воздержаться от противостояния, не стать объектом серьезных провокаций», — говорится в заявлении на официальном сайте Патриархии.

Некоторое время назад к протестующим обратился премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который также призвал все стороны к единству, а правоохранителей — к максимальному усилению мер безопасности.

С заявлением выступил и министр внутренних дел Грузии Георгий Гвахария, который выразил готовность встретиться с представителями движения «Белого шума» и обсудить вместе с ними детали спецоперации, проведенной в тбилисских ночных клубах в ночь на 12 мая.

На проспекте Руставели сегодня собрались сторонники и активисты движения «Белый шум», которые начали протестовать после спецоперации в ночных клубах Bassiani и Cafe Gallery. Активисты уже второй день требуют отставки премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, главы МВД Грузии Георгия Гахария и реформы наркополитики, которую в «Белом шуме» считают репрессивной.

К зданию парламента на протяжении всего дня через полицейские кордоны пытаются прорваться противники «Белого шума», которые устроили две контракции — это представители неонацистской группы «Национальное единство Грузии» и организации «Молодой национальный альянс».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Мэрия Тбилиси объявила тендер на закупку 100 автобусов
Румынская «Таром» начинает оперировать в Грузии
Глава Минфина обсудил с президентом EBRD об увеличении инвестиций в Грузию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Гражданина России приговорили к пожизненному заключению в Абхазии
В парламентской комиссии обсудили новую мирную инициативу правительства Грузии
Жители Гудаутского района при задержании угрожали правоохранителям
Софья Кацарава: Мы сделаем все, чтобы достичь мирного урегулирования конфликта
Цихелашвили: Мы не можем изменить прошлое, но надо сделать шаги к лучшему будущему
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Кадыровцы проводят рейды по жилым домам Грозного
Ашотян: Мы собираемся критиковать новое правительство
И.о. министра обороны Армении подал в отставку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна