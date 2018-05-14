Израильский футбольный клуб будет носить название «Бейтар Трамп Иерусалим»

14.05.2018 10:47 Израильский футбольный клуб «Бейтар» добавит к своему названию фамилию действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает портал Deadspin, передает Lenta.ru.



Накануне открытия в Иерусалиме нового посольства США, руководство местного «Бейтара» решило сменить название в честь американского лидера. Клуб будет носить полное название «Бейтар Трамп Иерусалим». Как написано на официальной странице клуба в Facebook, это ответный жест на любовь и поддержку американского президента.



Иерусалимский клуб — шестикратный чемпион страны. Семь раз «Бейтар» завоевывал кубок Израиля и дважды становился обладателем суперкубка.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

