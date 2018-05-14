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Израильский футбольный клуб будет носить название «Бейтар Трамп Иерусалим»


14.05.2018   10:47
Израильский футбольный клуб «Бейтар» добавит к своему названию фамилию действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает портал Deadspin, передает Lenta.ru.

Накануне открытия в Иерусалиме нового посольства США, руководство местного «Бейтара» решило сменить название в честь американского лидера. Клуб будет носить полное название «Бейтар Трамп Иерусалим». Как написано на официальной странице клуба в Facebook, это ответный жест на любовь и поддержку американского президента.

Иерусалимский клуб — шестикратный чемпион страны. Семь раз «Бейтар» завоевывал кубок Израиля и дважды становился обладателем суперкубка.







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