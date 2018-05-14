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Microsoft за месяц изучил 15 000 грузинских предложений
14.05.2018 12:19
Microsoft за месяц изучил 15 000 грузинских предложений. Как известно, в рамках проекта "ТБС", "По-грузински" (партнеры "Джеолаб", Microsoft), рядовые граждане по принципу аналогии обучают искусственный интеллект (технология Microsoft) грузинскими предложениями, преимуществом которого по сравнению с Google является совпадение мнения и времени.
Это в будущем во время перевода исключит погрешности, полученные использованием прямых текстов (в базе Google находятся тексты, взятые из открытых источников). Менеджеры "Джеолаб" указывают на изъяны Google translate, у которого часто бывает несовпадение во времени. Например, система долгое время воспринимала Михеила Саакашвили президентом Грузии.
Сбором предложений подготавливается база, которая в будущем будет использована в цифровых технологиях. Так, например, говорящие на разных языках по Skype будут контактировать на родном языке, каждый из них прочтет переписку на родном языке.
Новой платформой грузинский язык будет интегрирован в продукты Microsoft, что даст нам возможность в последующем интегрировать наш язык в компьютерные программы.
"ТБС" начал заботится об интеграции грузинского языка в 2015 году, и уже есть несколько проектов: SMS – грузинским шрифтом (05/2016 г); Говорящие на грузинском языке чат-бот, ти-бот (03/2017).
Сначала был образовательный проект "Пиши по-грузински" на изучение создания фонтов для компьютера и электронных устройств.
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