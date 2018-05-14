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В суде обсуждается мера пресечения задержанным по делу о наркореализации
14.05.2018 13:18
В суде обсуждается мера пресечения восьми задержанным в тбилисских ночных клубах по факту незаконной реализации наркотиков .
К этому времени судья знакомит задержанных с деталями обвинения.
Прокуратура требует заключения в отношении задержанных в качестве меры пресечения.
По утверждению прокуратуры, в деле фигурируют четыре главных свидетеля, лица, которые осуществили контрольную закупку наркотических средств.
Адвокаты задержанных будут требовать для своих подзащитных залога.
Правозащитники высказывают недоверие следствию и требует проведения экспертизы оперативных материалов. По словам адвокатов, ни у одного из задержанных в момент ареста при себе не было наркотиков.
На судебном процессе присутствуют члены семей задержанных.
12 мая после проведенных спецопераций в ночных клубах столицы «Басиани» и «Галерея» были задержаны 8 лиц по обвинению в наркореализации.
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