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В суде обсуждается мера пресечения задержанным по делу о наркореализации


14.05.2018   13:18
В суде обсуждается мера пресечения восьми задержанным в тбилисских ночных клубах по факту незаконной реализации наркотиков .

К этому времени судья знакомит задержанных с деталями обвинения.

Прокуратура требует заключения в отношении задержанных в качестве меры пресечения.

По утверждению прокуратуры, в деле фигурируют четыре главных свидетеля, лица, которые осуществили контрольную закупку наркотических средств.

Адвокаты задержанных будут требовать для своих подзащитных залога.

Правозащитники высказывают недоверие следствию и требует проведения экспертизы оперативных материалов. По словам адвокатов, ни у одного из задержанных в момент ареста при себе не было наркотиков.

На судебном процессе присутствуют члены семей задержанных.

12 мая после проведенных спецопераций в ночных клубах столицы «Басиани» и «Галерея» были задержаны 8 лиц по обвинению в наркореализации.






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