В Тбилиси пройдет международный литературный фестиваль

14.05.2018 17:51 Сегодня вечером в в Доме писателей в Тбилиси открывается четвертый международный литературный фестиваль, в котором примут участие 24 автора из 21 страны.



В программе мероприятия поэтические вечера, публичные лекции, презентации книг и панель-дискуссии.



Основная часть мероприятий пройдет в Доме писателей, а также в центре культурных отношений "Кавказский дом", в Театре королевского квартала, в Австрийской библиотеке Государственного университета Илии, а также в пятом корпусе Тбилисского государственного университета им. Джавахишвили.



Среди участников – украинская поэтесса, литературовед и переводчица Галина Крук, белорусский поэт и переводчик Андрей Хаданович, австрийский писатель, переводчик и издатель Хельмут Нидерле, поэтесса, переводчица и литературный критик Барбара Погачник из Словении, испанская поэтесса и специалист аудиовизуального искусства Иоланда Кастанио и многие другие.



Фестиваль завершится 19 мая.















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