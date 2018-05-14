Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси пройдет международный литературный фестиваль


14.05.2018   17:51
Сегодня вечером в в Доме писателей в Тбилиси открывается четвертый международный литературный фестиваль, в котором примут участие 24 автора из 21 страны.

В программе мероприятия поэтические вечера, публичные лекции, презентации книг и панель-дискуссии.

Основная часть мероприятий пройдет в Доме писателей, а также в центре культурных отношений "Кавказский дом", в Театре королевского квартала, в Австрийской библиотеке Государственного университета Илии, а также в пятом корпусе Тбилисского государственного университета им. Джавахишвили.

Среди участников – украинская поэтесса, литературовед и переводчица Галина Крук, белорусский поэт и переводчик Андрей Хаданович, австрийский писатель, переводчик и издатель Хельмут Нидерле, поэтесса, переводчица и литературный критик Барбара Погачник из Словении, испанская поэтесса и специалист аудиовизуального искусства Иоланда Кастанио и многие другие.

Фестиваль завершится 19 мая.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Мэрия Тбилиси объявила тендер на закупку 100 автобусов
Румынская «Таром» начинает оперировать в Грузии
Глава Минфина обсудил с президентом EBRD об увеличении инвестиций в Грузию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Гражданина России приговорили к пожизненному заключению в Абхазии
В парламентской комиссии обсудили новую мирную инициативу правительства Грузии
Жители Гудаутского района при задержании угрожали правоохранителям
Софья Кацарава: Мы сделаем все, чтобы достичь мирного урегулирования конфликта
Цихелашвили: Мы не можем изменить прошлое, но надо сделать шаги к лучшему будущему
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Кадыровцы проводят рейды по жилым домам Грозного
Ашотян: Мы собираемся критиковать новое правительство
И.о. министра обороны Армении подал в отставку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна