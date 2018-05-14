РПЦ направила в Грузию клирика «для окормления русскоязычных верующих»

14.05.2018 23:18 14 мая 2018 года в ходе заседания Священного Синода Русской Православной Церкви было заслушано сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о направлении для служения в Грузию клирика Русской Православной Церкви.



По результатам состоявшегося согласования с Предстоятелем Грузинской Православной Церкви члены Священного Синода постановили направить в Тбилиси для пастырского служения среди русскоязычных верующих клирика г. Москвы протоиерея Владимира Александрова, поручив ему в необходимых случаях также представлять позицию Русской Православной Церкви.















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