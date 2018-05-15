Центр по изучению Грузии откроется в одном из китайских университетов

15.05.2018 13:23 Вопрос открытия Центра по изучению Грузии в китайской провинции Ганьсу был рассмотрен в грузинской столице министром просвещения и науки Грузии Михаилом Чхенкели и вице-президентом Ланьчжоуского университета Пань Баотянем.



По словам министра, Ланьчжоуский университет является партнером Тбилисского открытого учебного университета. "Центр по изучению Грузии создается с целью интернационализации грузинского образования. Авторы проекта считают, что открытие центра Грузии в китайском университете повысит узнаваемость страны и даст возможность иностранным студентам изучить грузинский язык и познакомиться с культурой Грузии", -- подчеркнул М. Чхенкели.



В Центре по изучению Грузии будут преподавать грузинские специалисты, приехавшие из Грузии.















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