23-26 мая будут бесплатно выдаваться юбилейные карточки "Метромани"

15.05.2018 14:08 Граждане смогут приобретать юбилейные карточки «Метромани»с сегодняшнего дня и до конца года. По словам мэра столицы Кахи Каладзе, 23, 24, 25, 26 мая карточки для проезда на муниципальном транспорте «Метромани» будут бесплатно выдаваться в кассах метро.



Мэр Тбилиси представил журналистам победителя конкурса юбилейного эскиза «Метромани».



По словам мэра, автор нового дизайна Резо Меликишвили посвятил «Метромани» юбилейной, 100-летней дате со дня основания первой демократической республики Грузии и 27-ми летней дате восстановления независимости страны.















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