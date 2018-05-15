Представителям клубов «Басиани» и «Галери» на данный момент неизвестно, когда они продолжат работать

15.05.2018 17:08 Представителям клубов «Басиани» и «Галери» на данный момент неизвестно, когда они продолжат работать. Представители обоих клубов заявляют, что они опечатаны, на месте находятся представители МВД, и нет точной информации, когда клубы могут быть открыты.



Как сообщил один из основателей «Басиани» Звиад Гелбахиани, сегодня в Министерстве внутренних дел назначена встреча и после нее может стать известно, когда клуб откроется.



«На данном этапе у нас нет никакой официальной информации, когда мы откроемся. Сегодня будет встреча с министром ВД. Предположительно, он даст конкретный ответ, когда мы продолжим работать, я надеюсь. На данный момент клуб закрыт и никого не впускают. Мы все в стрессе, в том числе, и те люди, которые поддерживали нас. Однако я вижу, что люди в настроении бороться и я все-таки думаю, что после какого-то этапа придет еще больше народа, чем приходило, и у нас будет больше сторонников, нежели было», - сказал Гелбахиани.



В течение дня по поводу открытия клуба «Галери» к министру ВД, главной прокуратуре и Народному защитнику намерен обратится юрист «Галери».















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