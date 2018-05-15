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HRW отмечает ухудшение ситуации с правами человека в России накануне ЧМ-2018
15.05.2018 17:48
Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) заявила о резком ухудшении ситуации с правами человека в России накануне старта чемпионата мира по футболу. Об этом говорится в докладе организации.
Правозащитники указывают, в частности, на нарушение прав строителей стадионов. Утверждается, что им регулярно задерживают зарплату, а условия труда весьма опасны. По состоянию на апрель 2018 года, на стройплощадках объектов ЧМ-2018 погиб 21 рабочий
Также отмечается ухудшение в России ситуации с правом на мирные собрания. В этой связи приводится информация о недавних массовых задержаниях сторонников оппозиционера Алексея Навального, в том числе во время организованных протестных акций. Указывается на введение в России репрессивных законов и усиление онлайн-цензуры.
В докладе описывается и ситуация в Чечне, где во время ЧМ-2018 будет базироваться сборная Египта, и где под арестом в настоящее время остается глава местного отделения правозащитной организации Мемориал Оюб Титиев.
Директор Human Rights Watch в странах Европы и Центральной Азии Хью Уильямсон также назвал неприемлемым отказ журналисту немецкой телекомпании ARD Хайо Зеппельту в российской визе для поездки на мировое первенство.
"Глобальные спортивные события, такие как чемпионат мира привлекают широкое международное внимание. Мы надеемся, что этот отчет поможет журналистам выйти за пределы футбольного поля к более широким проблемам, которые вызывают беспокойство в России", – сказал Уильямсон.
В связи с этим Human Rights Watch призвала Международную федерацию футбола (FIFA) повлиять на ситуацию с правами человека в России.
Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал ЧМ-2018 − инструментом пропаганды России. По его мнению, это мероприятие не имеет ничего общего со спортом.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от поездки в Россию на матчи чемпионата мира по футболу, поскольку там гарантированы провокации.
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