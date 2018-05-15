На Еuronews показали каньон Окаце

15.05.2018 22:47 В рубрике «Приключения» телекомпании Еuronews вышел очередной сюжет о Грузии.



На этот раз в серии «Грузинские приключения» европейский телеканал рассказал зрителям о каньоне Окаце, который расположен в Западной Грузии.



«Неподалеку от Кутаиси есть место, которое известно своими глубокими каньонами, лесными озерами и природными достопримечательностями», — рассказывает репортер «Евроньюс» Деннис Локтиер.



В репортаже отмечается, что лучшие виды на каньон открываются с тропы, которая проведена на высоте 800 метров. В прошлом году в Окаце побывало 150 тысяч туристов. Для того, чтобы это место стало еще более привлекательным для туристов, смотровую дорожку планируется сделать из прозрачного материала.



Журналист «Евроньюс»предлагает любителям экстремальных развлечений спуск с самого высокого водопада в Грузии — Кинчхади.



Рубрика «Грузинские приключения» на канале Еuronews подготовлена при поддержке министерства экономики и устойчивого развития и администрации туризма.



В эфире телеканала, вещающего на 13 языках, также вышли репортажи о Национальном парке Мтирала, Батуми и зимнем курорте Гудаури.







"Новости-Грузия"











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