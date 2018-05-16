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Лидер движения «Белый шум» недоволен встречей с представителями МВД


16.05.2018   10:29
Мы пока все еще находимся в протестном режиме, требования в силе. Ждем, насколько результативными будут эти встречи, сегодняшней встречей я не доволен», — об этом заявил представитель движения «Белого шума» Бека Цикаришвили после встречи в МВД.

По его словам, министерство внутренних дел не признает, что нарушены права человека.

«Мы считаем, что не было необходимости вводить туда спецназ, МВД думает по другому. Думаю, ответ министерства не приемлем. Сейчас жду встречи по наркополитике. Для меня это – очень принципиальный вопрос.

Мы потребовали подключить к этому вопросу министра здравоохранения, у нас к нему много вопросов. Я не могу сказать, что доволен сегодняшней встречей. МВД возьмет на себе ответственность в случае, если подтвердят, что со стороны полиции были факты превышения силы. У нас есть кадры, мы их собираем, организовываем этот вопрос, который изучит и Народный защитник, и прокуратура.

Думаю, формат в связи с темой 12 мая себя исчерпал. Что касается планов, мы пока все еще находимся в протестном режиме, требования в силе. Ждем, насколько результативными будут эти встречи, сегодняшней встречей я не доволен», — заявил Бека Цикаришвили.






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