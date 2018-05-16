17 мая в Тбилиси пройдут две акции

16.05.2018 10:37 Патриархия Грузии 17 мая планирует провести шествие в связи с Днем святости семьи, учрежденного по инициативе Патриарха Грузии несколько лет назад. Шествие начнется с площади Роз, и пройдя через проспект Руставели завершится богослужением в кафедральном соборе Святой Троицы.



Об этом протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил на пресс-конференции в Патриархии 15 мая. По его словам, это шествие не связано с «какой-либо агрессией», и они просто хотят отметить День святости семьи.



Протоиерей попросил все соответствующие государственные ведомства, «скорейшим образом пресечь все попытки агрессии и провокации «под какими предлогами они бы не проходили».



17 мая несколько правозащитных НПО и групп также планируют отметить Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией, в рамках чего объявлено проведение собрания у здания Администрации правительства.



«17 мая, мы, ЛГБТ/квиар активисты, наши друзья, члены семьей и сторонники, представители местных и международных организаций, и что самое главное — свободные граждане Грузии, собираемся для того, чтобы напомнить обществу о разрушительных последствиях ненависти и агрессии», — говорится в заявлении неправительственных организаций.



Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией отмечается в Тбилиси в течение последних нескольких лет. В прошлом году ЛГБТ активисты и их сторонники собрались у здания Канцелярии правительства и их безопасность обеспечивали правоохранители. Акция завершилась мирно.



Серьезные инциденты имели место 17 мая 2013 года, когда собрание ЛГБТ активистов в связи с Днем борьбы против гомофобии было сорвано из-за массового притеснения нескольких десятков активистов со стороны нескольких тысяч сторонников агрессивных православных групп под руководством священнослужителей и других радикальных групп.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

