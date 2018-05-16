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17 мая в Тбилиси пройдут две акции
16.05.2018 10:37
Патриархия Грузии 17 мая планирует провести шествие в связи с Днем святости семьи, учрежденного по инициативе Патриарха Грузии несколько лет назад. Шествие начнется с площади Роз, и пройдя через проспект Руставели завершится богослужением в кафедральном соборе Святой Троицы.
Об этом протоиерей Андриа Джагмаидзе заявил на пресс-конференции в Патриархии 15 мая. По его словам, это шествие не связано с «какой-либо агрессией», и они просто хотят отметить День святости семьи.
Протоиерей попросил все соответствующие государственные ведомства, «скорейшим образом пресечь все попытки агрессии и провокации «под какими предлогами они бы не проходили».
17 мая несколько правозащитных НПО и групп также планируют отметить Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией, в рамках чего объявлено проведение собрания у здания Администрации правительства.
«17 мая, мы, ЛГБТ/квиар активисты, наши друзья, члены семьей и сторонники, представители местных и международных организаций, и что самое главное — свободные граждане Грузии, собираемся для того, чтобы напомнить обществу о разрушительных последствиях ненависти и агрессии», — говорится в заявлении неправительственных организаций.
Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией отмечается в Тбилиси в течение последних нескольких лет. В прошлом году ЛГБТ активисты и их сторонники собрались у здания Канцелярии правительства и их безопасность обеспечивали правоохранители. Акция завершилась мирно.
Серьезные инциденты имели место 17 мая 2013 года, когда собрание ЛГБТ активистов в связи с Днем борьбы против гомофобии было сорвано из-за массового притеснения нескольких десятков активистов со стороны нескольких тысяч сторонников агрессивных православных групп под руководством священнослужителей и других радикальных групп.
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