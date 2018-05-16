Европейские СМИ настаивают на большем регулировании работы Facebook

16.05.2018 12:11 Facebook, по сути своей, является средством массовой информации (СМИ), поэтому должен быть в равных условиях с другими СМИ: подлежать регулированию и брать на себя определенные обязательства по проверке информации и недопущению разжигания ненависти, такое мнение высказали участники Европейского газетного конгресса 2018 года в Вене с 13 по 15 мая.



"Цифровое пространство освобождает многие из всех запретов, что было бы немыслимо в аналоговом мире. Печатная газета, а также радио и телевидение не допускают того, что ежедневно практикуется в социальных сетях", - сказал издатель и организатор Европейского газетного конгресса Иоганн Оберауэр (Johann Oberauer).



По его словам, случай с Cambridge Analytic доказал то, что ранее не удалось доказать СМИ - опасность Facebook для общества и его системы ценностей. И.Оберауэр также обвинил создателя соцсети Марка Цукерберга в полной ориентированности на получение прибыли.



Как считает организатор конгресса, такие требования к Facebook как сокращение времени на удаление недопустимого контента с 60 до 30 минут является недостаточным, требуются более фундаментальные меры.



Президент германского федерального центра политического образования Томас Крюгер (Thomas Kruger) призвал подумать над образованием альтернативы Fecebook коалицией СМИ.



Он также отметил, что Facebook является американским предприятием, и потенциальная доступность данных его пользователей для американских органов власти несет дополнительные риски в заявленной концепции "Америка прежде всего!".



Т.Крюгер также подверг критике закрытость алгоритмов Facebook, а ведущий судебный споры с соцсетью Максимилиан Шремс (Maximilian Schrems) настаивал на необходимости обязать Facebook открыться, подобно тому как были открыты в Европе рынки электроэнергии и газа и разрешить переходы из одной соцсети в другую.



Коринна Милборн (Corinna Milborn) с Puls4 TV назвала Facebook монополией, которая больше получает от СМИ, чем они от нее, а значит, является конкурентом, для борьбы с которым СМИ должны объединяться.



В то же время управляющий директор DvH Medien GmbH и еженедельника Die Zeit из Гамбурга с тиражом свыше 500 тыс. Райнер Эссер (Rainer Esser) в ходе дискуссии выступил в поддержку Facebook. Он отметил, что в целом соцсеть работает в рамках закона, а столь существенный рост ее участников и финансовых показателей вызван новой хорошей бизнес-моделью.



"Это наша проблема, что там больше людей, чем у нас на портале. У них есть многое, чему можно научиться. Мы должны работать еще лучше, чтобы забрать у Facebook часть денег", - сказал Р.Эссер. Комментируя обвинения телеканалов, что Facebook забирает у них долю рекламных бюджетов, управляющий Die Zeit напомнил, что в свое время телеканалы еще больше денег забрали у печатных СМИ.















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