Видеоролики с туристическими видами Грузии появятся на Youtube

16.05.2018 13:26 Рекламные видеоролики с притягательными видами Грузии будут размещены на Youtube. Национальная администрация туризма Грузии вместе с Google запустила новую кампанию. Рекламные объявления появятся на Youtube с 29 мая.



Целевые рынки включают следующие страны: Великобритания, Германия, Италия, Франция, Польша, Украина, Эстония, Литва, Латвия, Израиль, Турция, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.Соглашением обговорено, что количество просмотров видеороликов рекламной кампании должно составит не менее 21 миллиона раз.















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