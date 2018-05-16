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Видеоролики с туристическими видами Грузии появятся на Youtube


16.05.2018   13:26
Рекламные видеоролики с притягательными видами Грузии будут размещены на Youtube. Национальная администрация туризма Грузии вместе с Google запустила новую кампанию. Рекламные объявления появятся на Youtube с 29 мая.

Целевые рынки включают следующие страны: Великобритания, Германия, Италия, Франция, Польша, Украина, Эстония, Литва, Латвия, Израиль, Турция, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.Соглашением обговорено, что количество просмотров видеороликов рекламной кампании должно составит не менее 21 миллиона раз.






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