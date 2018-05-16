|
Видеоролики с туристическими видами Грузии появятся на Youtube
16.05.2018 13:26
Рекламные видеоролики с притягательными видами Грузии будут размещены на Youtube. Национальная администрация туризма Грузии вместе с Google запустила новую кампанию. Рекламные объявления появятся на Youtube с 29 мая.
Целевые рынки включают следующие страны: Великобритания, Германия, Италия, Франция, Польша, Украина, Эстония, Литва, Латвия, Израиль, Турция, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.Соглашением обговорено, что количество просмотров видеороликов рекламной кампании должно составит не менее 21 миллиона раз.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна