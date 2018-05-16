Зоидзе: Законодательство будет еще более ужесточено, чтобы перекрыть т.н "аптечную наркоманию"

16.05.2018 14:57 Председатель парламентского комитета здравоохранения Акакий Зоидзе заявляет, что существует целый арсенал, при помощи которого государство должно осуществить превенцию рисков употребления наркотиков.



Как заявил Зоидзе журналистам, для потребителей наркотических средств предусмотрены ограничения как на владение водительским удостоверением, также на право работы врачом, государственной службе и т.д.



По его словам, в инициированный законопроект в связи с реформой наркополитики вошло много изменений, его рассмотрение будет проводиться в комитете по юридическим вопросам.



Есть вопросы, где существует разность мнений. Я надеюсь, что мы достигнем консенсуса в результате консультаций. Различие в позициях, в основном относится к теме количества, в частности, где проходит граница между потреблением и продажей. Также сроки декриминализации. Я не думал, что у какого-либо гражданина Грузии, у моего коллеги или журналиста, возникнет вопрос о различии между декриминализацией и легализацией. Речь идет о том, чтобы наказание за употребление наркотиков не каралось тюремным заключением, а в случае факта реализации наркотических средств, законодательство будет еще более ужесточено в том направлении, чтобы перекрыть т.н «аптечную наркоманию».



Для наркореализаторов остаются пожизненное заключение и высокие сроки лишения свободы, а также добавляются сроки к нарушению за отток препаратов из психотропных аптек. Будут задействованы рычаги, что приостановит отток», — заявил Акакий Зоидзе.















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