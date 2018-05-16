Альянс контроля табака требует запретить курение в казино и сигар-барах

16.05.2018 21:31 Альянс контроля табака требует запретить курение в казино и сигар-барах. Организация уже распространила официальное заявление, и призывает парламент внести изменение в закон.



В альянсе говорят о лоббистах табачной индустрии в законодательной и исполнительной власти, именно в результате чего регуляция по новому закону в связи с запрещением курения в закрытом пространстве не распространилась на казино и сигар-бары.



"Год назад, когда парламент принимал закон о контроле табака, к сожалению, наш альянс не смог справится с лоббистами табачной индустрии, находящимися в законодательной и исполнительной власти. Именно по их влиянию и активности, в статье нового закона, запрещающей курение в закрытом пространстве, в виде исключения допустили курение в казино и сигар-барах (только сигары)".



Альянс контроля табака не собирается смириться с исключениями.



"Мы бы не смирились с подобным исключением, у которого с самого же начала было провокационное назначение. В частности, было ожидаемо то, что произошло два дня назад. НПЮЛ "Ассоциация игорного бизнеса Грузии" обратилось к парламенту с заявлением, допустить поправку к статье 10 закона "О контроле табака", где по подпункту "е" можно курить только в казино. Данная ассоциация считает такую дефиницию технической ошибкой, и требует допустить курение в любом направлении игорного бизнеса, не только в казино, но и в тотализаторах, азартных клубах, и салонах игровых аппаратов.



По заявлению ассоциации, сегодняшний закон якобы дает монополистское право казино, и угрожает банкротством другим субъектам игорного бизнеса. Если считают, что эта проблема действительно существует, выход простой, в законе "О контроле табака" надо отменить исключение допуска курения в казино и сигар-барах, что в то же время снимет угрозу монополии, названной бизнес ассоциацией игорного бизнеса, и защитит занятый в казино и сигар-барах персонал от дыма курящих гостей.



Как нам известно, заявление Ассоциации игорного бизнеса рассмотрит парламентский комитет здравоохранения. Надеемся, этот комитет обсудит вопрос исходя из права общества на здоровье, отменит в законе "О контроле табака" исключение допуска курения в закрытом пространстве, и освободит казино и сигар-бары от табачного дыма.



В противном случае альянс табака готов изобличить лоббистов табачной индустрии, которые на этот раз проявляют активность в законодательной власти. Мы требуем, чтобы правоохранители расследовали связи конкретных депутатов с табачной индустрией"- заявили в альянсе.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

