«Белый шум»: Мы не получили правового и политического подтверждения извинений главы МВД

16.05.2018 22:34 В движении «Белый шум» (выступающей за декриминализацию потребления наркотиков - ред.) заявляют, что на вчерашней встрече не получили правового и политического подтверждения извинений министра внутренних дел.



Как отмечается в заявлении движения «Белый шум», на незаконные задержания и грубые нарушения прав человека МВД говорит, что к ним не поступало заявлений, однако не исключает существования превышений.



«Основанием для операции МВД называет существующую информацию о том, что ночью 12 мая в клубах и близлежащей территории, возможно имели место факты реализации, однако, как мы позднее увидели, в клубах не задержали ни одного реализатора. Второй причиной, на основании появления неизвестной субстанции, министерство называет общественную безопасность и заботу о здоровье. Было сказано, что они знают, что администрация клуба «Басиани» не замешена в деле реализации, однако это обстоятельство не смогло сдержать мероприятий. Что касается клуба «Галери», по их словам, выявляется ответственность одного из сотрудника клуба, который задержан на близлежащей территории клуба, а не внутри. Мы не получили убедительных ответов, почему – «Басиани», «Галери» и «Блоу-бар», когда постановление суда было выдано и на другие клубы», — говорится в заявлении.



В заявлении называется "комичным", что ввод вооруженного спецназа в МВД объяснили целью избежать возможного сопротивления со стороны охраны.



«Министерство считает, что не было нарушено право на собрание и манифестацию, искусственное отделение кордонами полиции они объясняют целью избежания перекрытия дороги.



На незаконные задержания и грубые нарушения прав человека МВД говорит, что к ним не поступала заявлений, однако не исключает существования превышений. А в отношении задержанных в административном порядке до сих пор не начались судебные тяжбы. Мы поставили требование о прекращении административного производства в отношении всех задержанных без исключения лиц, на что заместитель министра заявила, что обсуждение этого ведется. Наше недовольство было вызвано незначительным признанием вины, так как вчера мы не получили правового и политического подтверждения извинений министра», — отмечается в заявлении.



В организации отмечают, что требуют подключить к процессу переговоров в МВД и министра здравоохранения.



«Что касается вопроса наркополитики, мы поставили требование об участии во встрече министра здравоохранения, так как считаем, что наркополитика по части потребителей должна стать прерогативой именно этого ведомства. На требование мы получили готовность и ждем согласования времени. Точная дата встречи неизвестна до сих пор, крайним сроком является суббота этой недели. Именно эта встреча решит, продолжим мы участие в переговорах или переместимся в протестный режим», — отмечается в заявлении движения «Белый шум».















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