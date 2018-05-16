«Грузинский марш» отменил анонсированную на 17 мая акцию

16.05.2018 23:44 «Грузинский марш» отменил анонсированную на 17 мая акцию, — об этом Первому каналу заявил лидер организации Сандро Брегадзе.



Как отмечает Брегадзе, после чрезвычайного совещания они заявили, что «Грузинский марш» отменит запланированные на завтра все акции, если акции ЛГБТ лиц не будут проводиться.



«Я совершенно не хочу, чтобы кто-то воспользовался нашим внутренним противостоянием. Завтра с утра мы будем молиться и затем присоединимся к мероприятиям, запланированным патриархией. Примем участие и в шествии. Завтрашний день пройдет как нужно, и надеюсь, все будет хорошо», — заявляет Сандро Брегадзе.



«Движение равенства» не проведет акцию у канцелярии правительства 17 мая. Об этом на брифинге заявили члены организации.



По словам представителей «Движение равенства», решение об отмене акции в День борьбы с гомофобией и трансфобией было принято во избежание возможного противостояния.















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