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Православный мир сегодня отмечает праздник Вознесения Господня
17.05.2018 10:34
Сегодня православный мир отмечает великий праздник Вознесения Господня. В связи с этим в церквах пройдут праздничные богослужения.
Как сообщают в Патриархии Грузии, Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II вместе с архиереями и духовными лицами в 10:00 начнет праздничную литургию в кафедральном соборе Троицы в Тбилиси.
Вознесение Господня празднуется на 40-й день после Пасхи. Оно относится к числу подвижных праздников и продолжается десять дней, всегда приходится на четверг.
Согласно Евангелию, Иисус после своего Воскресения в продолжение сорока дней являлся своим апостолам и говорил им о Царствии Божием. Он пообещал им скорое ниспослание на землю Святого Духа, которого Иисус назвал «Утешителем».
Спаситель вывел своих учеников из Иерусалима на Елеонскую гору, где благословил их и вознесся на небо. Именно Вознесением завершилось земное служение Иисуса Христа.
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