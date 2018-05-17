ЛГБТ-сообщество отказалось от акции в Тбилиси в день защиты своих прав

17.05.2018 11:20 Представители ЛГБТ-сообщества в Тбилиси отказались отмечать международный день борьбы с гомофобией и трансфобией из-за угрозы столкновения с представителями ультранационалистической группировки, которые называют себя «Грузинский марш».



Несмотря на то, что МВД Грузии заявило о готовности обеспечить безопасность участников акции в защиту прав сексуальных меньшинств, представители ЛГБТ-сообщества и правозащитники решили не проводить традиционное мероприятие, которое было намечено возле здания государственной Канцелярии.



Неравительственная организация «Движение за равенство», выступающее за защиту прав ЛГБТ-сообщества, сообщило об отмене акции на своем сайте.

НПО приняло такое решение после того, как стало известно, что в тот же день на этом месте контракцию собираются провести представители ультранационалистических организаций.



«Осознавая все существующие и реальные опасности, мы, ЛГБТ-активисты, приняли тяжелейшее для нас, совместное и консолидированное решение, уступить на этот раз наше конституционное право на самовыражение и аннулировать мирную акцию, запланированную на 17 мая у Канцелярии Грузии для того, чтобы не способствовать беспорядкам со стороны заинтересованных лиц», — сказано в заявлении.

В НПО считают, что и власти, и оппозиция, намеренно создают из ЛГБТ-сообщества образ врага вместо того, чтобы заниматься решением злободневных для страны проблем.



«Власти, оппозиция и другие политические силы, вместо того, чтобы в ежедневном режиме думать и работать для решения существующих перед грузинским обществом острейших проблем: безработицы, бедности, неработающей системы образования, смертельно опасного загрязнения воздуха или восстановления территориальной целостности, заняты постоянными попытками разжигания вражды в обществе для того, чтобы перенести внимание от реальных проблем на несуществующий образ врага», — отмечают в НПО.

В ЛГБТ-сообществе подчеркивают, что их притесняют существующие в стране фашистские группировки и всю ответственность за это возлагают на правительство.



«Мы считаем, что усиление фашистских группировок в стране является именно прямым результатом халатной и безответственной социальной политики государства. Мы призываем власти Грузии осознать свою политическую ответственность в формировании существующих в обществе ультраправых, радикальных, насильственных группировок, а также поинтересоваться их политическими целями и источниками финансирования», — говорится в тексте заявления.



Между тем, стало известно, что свою намеченную на 17 мая контракцию отменил и «Грузинский марш». Ранее представители этой группировки заявили, что готовы пойти на такой шаг, если представители ЛГБТ-сообщества откажутся от намерений отмечать день борьбы с гомофобией.



«Я не хочу, чтобы кто-то воспользовался нашим внутренним противостоянием. Завтра с утра мы помолимся, а затем примем участие в шествии, которое запланировано патриархией. Завтрашний день пройдет так, как надо. Надеюсь, что все будет хорошо», — сказал лидер организации Сандро Брегадзе в интервью Общественному телевидению.



В 2013 году попытка небольшой группы правозащитников, заручившейся поддержкой властей, отметить день борьбы с гомофобией в центре Тбилиси небольшой акцией, превратилась в побоище после вмешательства некоторых священников и нескольких сотен религиозных активистов. В результате их действий тогда пострадали не менее 30 человек.



Затем, в 2014 году, патриархия объявила 17 мая «Днем святости семьи и почитания родителей». С тех пор в этот день в центре Тбилиси нередко проводятся религиозные шествия.



С тех пор акции защитников ЛГБТ-сообщества проходят под серьезной охраной полиции, на специально отведенной территории.















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