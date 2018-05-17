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Патриархия Грузии публикует расписание сегодняшних мероприятий
17.05.2018 11:40
Патриархия Грузии публикует расписание в связи с мероприятиями запланированными на 17-е мая.
Согласно заявлению патриархии, с 10:00 утра начнется торжественная служба в храме Кашуети имени Святого Георгия. С 11:30 часов будет проходить собрание фамилий около филармонии.
По информации патриархии, с 12:00 утра с площади Роз состоится шествие с ацкурской иконой Божией Матери. В 12:00, параллельно, после завершения литургии, будут благословлены многодетные семьи.
В 13:00, собравшиеся у церкви Кашуети прихожане присоединится к участникам шествия с площади Роз и вместе направятся к кафедральному собору Святой Троицы, где примерно в 14:00 их встретит его Святейшество, который проведет благодарственный обряд и еще раз благословит нацию.
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