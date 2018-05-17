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Китайская «Хуалинг Групп» намерена инвестировать в кутаисское «Торпедо»


17.05.2018   11:42
Президент кутаисского клуба Заал Чачава подтвердил Первому каналу, что партнерство кутаисского «Торпедо» и китайских бизнесменов фактически завершено и в ближайший период в команде осуществится солидная инвестиция.

Чачава заинтересовал компанию «Хуалинг Групп» в этом году, и переговоры, начатые в апреле подходят к концу.

С президентом «Торпедо» пообщался Первый канал.

«Предположительно, переговоры с китайской группой завершатся нашим партнерством. Предварительное соглашение достигнуто, и осталось согласовать только некоторые детали. В случае договора, китайская компания станет владельцем контрольного пакета акций «Торпедо». О каком капиталовложении идет речь, я не могу уточнить, но это солидные цифры», — говорит Чачава.

По его словам, речь идет о реализации трехлетнего проекта.

«Осуществлением этого проекта, команда значительно укрепится финансово, структурно и инфраструктурно. Кстати, «Hualing Group» обсуждает два варианта — выкупить стадион имени Рамаза Шенгелия и базу Сагория. Второй вариант заключается в том, что китайская группа заинтересовалась поиском территории в Кутаиси, где будут построены новая база и стадион, вместимостью в 25 000 зрителей», — заявил Заал Чачава.






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