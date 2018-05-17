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Грузинские нацисты проводят шествие на проспекте Руставели


17.05.2018   12:50
Национально-социалистическое движение «Национальное единство Грузии» проводит шествие на проспекте Руставели.

По словам члена организации Беки Лолашвили, правоохранители задержали двоих участников акции.

«У церкви Кашвети мы собираемся присоединиться к шествию грузин, христиан в связи с Днем святости семьи. Что касается нашей малочисленности, это связано с проводимыми репрессиями. Двух участников акции без каких-либо разъяснений посадили в машины и увезли. Это Торнике Вашакидзе и Петре Гутидзе. Полиция забрала их без каких-либо разъяснений. Мы это связываем с тем, что мы дали надлежащий ответ всем антигрузинам, и за это нам приходится отвечать. Но наше движение держится не на трех людях. Мы способны к действию и без командиров», – заявил Лолашвили.

По его словам, ночной допрос в управлении полиции в Дигоми касался запланированной ими контракции.

«Правоохранители спрашивали нас о контракции, их интересовало, содержат ли наши заявления угрозы. Что касается нашего командира Георгия Челидзе, он не находится в городе по делам, связанным с организацией», — заявил Бека Лолашвили.






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