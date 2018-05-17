По информации сотрудников, на телеканале "Иберия" объявлена реорганизация

17.05.2018 14:03 В телекомпании «Иберия» объявлена реорганизация.



Как сообщил Первому каналу оператор информационной службы «Иберия» Георгий Джибгашвили, сегодня операторы отказались от выезда на съёмки из-за имеющейся на канале задолженности по зарплате, после чего менеджмент объявил реорганизацию.



Руководство «Иберии» проинформировало сотрудников о реорганизации на сегодняшнем совещании. По словам сотрудников, новостные выпуски канала больше не выйдут в эфир. Руководство канала пока не выступало с разъяснениями причин реорганизации.



Телекомпания «Иберия TV» основана в 2000 году, ее владельцем является «Omega Group». После «революции роз» в 2004 году на канал вошел спецназ. В 2013 году «Omega Group» вернула лицензию и вышла в эфир в сентябре 2015 года.















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