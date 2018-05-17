|
Помощник воспитателя детского сада приговорена к условному сроку за насилие над ребенком
17.05.2018 14:06
Тбилисский городской суд принял во внимание доказательства, представленные прокуратурой и признал Э.Дж. виновной по двум эпизодам применения насилия в отношении несовершеннолетнего (статья № 126 часть 11 подпункт (а) УК Грузии).
По данным прокуратуры, помощник воспитателя одного из детских садов Тбилиси Э.Дж. в октябре 2017 года осуществила насилие в отношение воспитанника детского сада, в частности, бросила ребенка на пол. Также было установлено, что Э.Дж. применила насилие в отношении еще одного воспитанника детского сада в январе 2018, в результате чего ребенок упал на пол. В обоих случаях дети испытали физическую боль.
Тбилисский городской суд полностью признал вину обвиняемой и приговорил ее к одному году и шести месяцам наказания условно.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна