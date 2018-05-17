Помощник воспитателя детского сада приговорена к условному сроку за насилие над ребенком

17.05.2018 14:06 Тбилисский городской суд принял во внимание доказательства, представленные прокуратурой и признал Э.Дж. виновной по двум эпизодам применения насилия в отношении несовершеннолетнего (статья № 126 часть 11 подпункт (а) УК Грузии).



По данным прокуратуры, помощник воспитателя одного из детских садов Тбилиси Э.Дж. в октябре 2017 года осуществила насилие в отношение воспитанника детского сада, в частности, бросила ребенка на пол. Также было установлено, что Э.Дж. применила насилие в отношении еще одного воспитанника детского сада в январе 2018, в результате чего ребенок упал на пол. В обоих случаях дети испытали физическую боль.



Тбилисский городской суд полностью признал вину обвиняемой и приговорил ее к одному году и шести месяцам наказания условно.















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