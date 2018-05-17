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Илия Второй: Радость неясна, когда с тобой расстается любимая личность


17.05.2018   16:11
Католикос — Патриарх всея Грузии, святейший и Блаженнейший Илия Второй поздравил паству с праздником Вознесения Господня.

После окончания торжественного богослужения в кафедральном соборе Святой Троицы, Патриарх говорил о празднике Вознесения Господня и Дне семьи.

По словам Святейшего и Блаженнейшего, семья — это основа государства.

«Поздравляю всех с этим великим праздником — Днем Вознесения Иисуса Христа.

Радость неясна, когда с тобой расстается любимая личность, но опостолы всегда помнили Его — «Я с вами каждый день Божий до самого конца», — и сегодня наш Господь среди нас. Благодарю Бога за его большие мучения.

Сегодня, еще один День святости семьи и защиты её нерушимости. Семья — основа государства, страны и мы просим Бога, чтобы наши семьи были бы счастливы», — сказал Патриарх.






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