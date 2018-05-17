Илия II: Семья является основанием государства и страны

17.05.2018 16:30 Семья является основанием государства, страны и мы просим Господа, чтобы наша семья была счастливой, - об этом заявил Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II в ходе проповеди по завершении торжественной литургии в кафедральном соборе Пресвятой Троицы в Тбилиси.



Святейший поздравил собравшихся в храме с праздником Вознесения Господня, и сказал о важности сегодняшнего дня.



«В Евангелии мы читаем, что Господь последний раз явился апостолам, дал им благодать и спокойствие, вывел из города, благословил и вознесся. В Евангелии написано: «Вернулись в Иерусалим с большою радостью». Радость непонятна, в случае, когда тебя покидает тот, кого любишь, однако апостолы всегда помнили слова Господа: «Я с вами во все дни до скончания века». И сегодня Спаситель с нами, и мы благодарны за Его большую милость. Сегодня еще один большой праздник, мы отмечаем крепость семьи. Семья является основанием государства, страны и мы просим Господа, чтобы наша семья была счастливой», - заявил Святейший в ходе проповеди.

















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