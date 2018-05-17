Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Илия II: Семья является основанием государства и страны


17.05.2018   16:30
Семья является основанием государства, страны и мы просим Господа, чтобы наша семья была счастливой, - об этом заявил Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II в ходе проповеди по завершении торжественной литургии в кафедральном соборе Пресвятой Троицы в Тбилиси.

Святейший поздравил собравшихся в храме с праздником Вознесения Господня, и сказал о важности сегодняшнего дня.

«В Евангелии мы читаем, что Господь последний раз явился апостолам, дал им благодать и спокойствие, вывел из города, благословил и вознесся. В Евангелии написано: «Вернулись в Иерусалим с большою радостью». Радость непонятна, в случае, когда тебя покидает тот, кого любишь, однако апостолы всегда помнили слова Господа: «Я с вами во все дни до скончания века». И сегодня Спаситель с нами, и мы благодарны за Его большую милость. Сегодня еще один большой праздник, мы отмечаем крепость семьи. Семья является основанием государства, страны и мы просим Господа, чтобы наша семья была счастливой», - заявил Святейший в ходе проповеди.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии планируется строительство предприятия по переработке шин
По трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум транспортировано 2,39 млрд кубометров газа
Грузия осуществляет экспорт электроэнергии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Сухуми бастуют водители маршруток
Пенсионерка лишилась 154 000 рублей, заказав билеты в пансионат Абхазии
Квирикашвили: Политика властей в отношении Абхазии и Цхинвальского региона пользуется большой международной поддержкой
Гражданина России приговорили к пожизненному заключению в Абхазии
В парламентской комиссии обсудили новую мирную инициативу правительства Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
МИД Грузии: Комиссия НАТО-Грузия подчеркнула, что прогресс Грузии должен найти соответствующее отражение в решениях Брюссельского саммита
«Южный газовый коридор» внесет ценный вклад в инновации в энергосекторе Европы - департамент энергетики Великобритании
Правительство Армении проводит первое заседание в новом составе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна