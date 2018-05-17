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Православные активисты отмечают в Тбилиси «День святости семьи».


17.05.2018   16:40
Православные активисты сегодня отмечают учрежденный патриархией Грузии праздник «День святости семьи».

В шествии с иконами и хоругвями, которое проходит через центр города, принимают участие священнослужители и паства, прибывшие в столицу из разных епархий Грузинской Православной Церкви.

Мероприятие началось возле здания Тбилисской Филармонии. Участники шествия остановятся и возле храма Кашвети на проспекте Руставели, где их благословят священнослужители.

Закончится шествие в Кафедрального соборе Святой Троицы Самеба, где участников праздника благословит Католикос — Патриарх Илия Второй, который проведет благодарственный обряд.

Сегодня же в Самеба состоится обряд «всеобщего венчания», в котором примут участие несколько десятков пар.

К шествию православных активистов присоединилась и неонацистская группа «Национальное единство Грузии». По информации СМИ, двое представителей объединения уже были задержаны полицией.






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