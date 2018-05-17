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Владыка Шио: борьба с семейными ценностями – это борьба с Богом


17.05.2018   19:12
Местоблюститель Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II владыка Шио поздравил паству с великим праздником Вознесения Господня и с Днем сплоченности и святости семьи в Кашветской церкви в Тбилиси, отметив важность семейных ценностей.

День сплоченности и святости семьи паства и священнослужители отметили в Тбилиси шествием от площади Роз по проспекту Руставели до Кафедрального собора Святой Троицы — Самеба. Организовало мероприятие молодежное движение "Давитианни".

"Когда Господь создал человека, сделал Адама и Еву семьей. Семья — это не простой институт. Как говорят, это форма бытия, которая была создана Богом. Поэтому мы охраняем самое первичное. Борьба с семейными ценностями – это борьба с Богом, это борьба человека с Вознесением, это борьба с очищением и спасением", — сказал владыка Шио.

"Статистика разрыва семейных уз является тревожной. Все больше слышны призывы узаконить антисемейные ценности, и, конечно, все это возмутительно. Поэтому сегодня мы собираемся, чтобы защитить святость семьи, семейные ценности. Почему? Потому, что с этим связано Вознесение", — подчеркнул владыка Шио.

День сплоченности и святости семьи учредил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй в 2014 году.

"Семья является основой государства, нашей страны, и давайте попросим у Господа, чтобы наши семьи были счастливы", — сказал Католикос-Патриарх, обращаясь к пастве в Кафедральном соборе святой Троицы – Самеба.






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