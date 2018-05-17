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В Израиле погиб гражданин Грузии
17.05.2018 20:59
В израильском городе Холоне, на одном из заводов 30-летний сотрудник, гражданин Грузии упал в мясорубильную машину.
Как сообщил агентству «IPN» проживающий в Израиле грузин, у этого мужчины сначала в мясорубку втянуло руку, а затем – затянуло его целиком. Когда на место происшествия прибыли медики мужчина был уже мертв.
На месте работает полиция, осуществляется выяснение инцидента.
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