Акция ультранационалистов в центре Тбилиси прошла на фоне задержаний

17.05.2018 21:58 Лидеры ультранационалистических организаций «Грузинский марш» и «Грузинская миссия» были задержаны полицией в центре Тбилиси, сообщает Общественное телевидение.



Задержания прошли у парламента на проспекте Руставели, когда представители этих организаций пытались попасть к зданию канцелярии правительства — именно на этом месте отдельные ЛГБТ-активисты и НКО решили провести акцию против гомофобии и трансфобии.



После неудачной попытки прорыва, задержаны и доставлены на беседу в полицию были лидер «Грузинского марша» Гия Коркоташвили и его единомышленник Гурам Палавандишвили, который также возглавляет «Общество по защите прав детей».



Еще двое человек были задержаны, когда ультранационалисты попытались опротестовать привод на беседу в полицию Коркотошвили и Палавандишвили.















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