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На акции у администрации правительства задержан один человек
17.05.2018 22:59
Один человек задержан на акции в связи с Днем борьбы с гомофобией и трансфобией у здания администрации правительства в Тбилиси.
Молодой человек пришел на акцию и нанес физическое оскорбление выступавшему. Полиция вывела его с места.
Вместе с тем, пострадавшему, выступавшему на акции, на месте оказали первичную медицинскую помощь.
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