На акции у администрации правительства задержан один человек

17.05.2018 22:59 Один человек задержан на акции в связи с Днем борьбы с гомофобией и трансфобией у здания администрации правительства в Тбилиси.



Молодой человек пришел на акцию и нанес физическое оскорбление выступавшему. Полиция вывела его с места.



Вместе с тем, пострадавшему, выступавшему на акции, на месте оказали первичную медицинскую помощь.















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