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Грузия примет чемпионат мира по фристайлу и сноуборду в 2023 году
17.05.2018 23:20
Грузия стала страной, которая примет чемпионат мира по фристайлу и сноуборду в 2023 году. Информацию об этом на своей странице в социальной сети «Фейсбук» распространяет премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.
Чемпионат пройдет в Гудаури и Бакуриани
О решении недавно объявили на конгрессе Международной федерации лыжного спорта.
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