Члены «Грузинского марша» и «Грузинской миссии» требуют освободить задержанных лидеров

17.05.2018 23:32 Члены «Грузинского марша» и «Грузинской миссии» не собираются покидать территорию парламента, пока задержанные не будут освобождены.



Как заявил журналистам один из лидеров «Грузинского марша» Сандро Брегадзе, в случае, если лидеров организации не освободят, участники акции будут протестовать с использованием всех тех рычагов, которые садятся в рамки конституции.



«Задержания произошли абсолютно незаконно, я не помню подобного факта в новейшей истории Грузии, когда задержаны 8 политических лидеров, в том числе и лидеры «Грузинского марша». Задержаны и другие представители политических или общественных организаций.



Мы прибегнем ко всем мирным формам протеста, чтобы эти люди были немедленно освобождены», — заявил Брегадзе.



Организаторы акции не исключают перекрытие проспекта Руставели.















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