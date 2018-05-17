|
Члены «Грузинского марша» и «Грузинской миссии» требуют освободить задержанных лидеров
17.05.2018 23:32
Члены «Грузинского марша» и «Грузинской миссии» не собираются покидать территорию парламента, пока задержанные не будут освобождены.
Как заявил журналистам один из лидеров «Грузинского марша» Сандро Брегадзе, в случае, если лидеров организации не освободят, участники акции будут протестовать с использованием всех тех рычагов, которые садятся в рамки конституции.
«Задержания произошли абсолютно незаконно, я не помню подобного факта в новейшей истории Грузии, когда задержаны 8 политических лидеров, в том числе и лидеры «Грузинского марша». Задержаны и другие представители политических или общественных организаций.
Мы прибегнем ко всем мирным формам протеста, чтобы эти люди были немедленно освобождены», — заявил Брегадзе.
Организаторы акции не исключают перекрытие проспекта Руставели.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна