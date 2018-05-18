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Грузинские борцы завоевали семь медалей на чемпионате Европы


18.05.2018   11:15
Грузинские борцы вольного стиля завоевали семь медалей на чемпионате Европы среди кадетов, который завершился в Скопье (Македония), говорится в сообщении на официальной Facebook странице федерации борьбы Грузии.

Единственную золотую медаль континентального первенства в составе сборной Грузии выиграл Баграт Гагнидзе в весовой категории до 71 кг. В напряженном финале он победил Рамазана Абузагидова из России со счетом 6:5.


В шаге от чемпионского титула остановился Давид Абдаладзе (-55 кг), уступивший в решающей схватке Владиславу Остапенко из Украины.


Обладателями бронзовых медалей чемпионата Европы стали пять грузинских борцов: Георгий Гегелашвили (-48 кг), Георгий Чоладзе (-51 кг), Владимир Гамкрелидзе (-60 кг), Георгий Небунишвили (-80 кг) и Соломон Манашвили (-110 кг).

Победителем в общекомандном медальном зачете стала сборная России, набравшая 188 очков. На втором месте расположилась Грузия (140 очков), а замкнула тройку лидеров Турция (135 очков).











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