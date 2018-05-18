Грузия отмечает Международный день музеев

18.05.2018 16:17 Все действующие в Грузии музеи сегодня присоединились к празднованию Международного дня музеев.



В рамках празднования этого дня с 15 по 30 мая в Грузии проходит фестиваль Грузинского национального музея. Масштабный культурно-образовательный проект также приурочен к 100-летнему юбилею со дня основания первой Грузинской демократической республики.



18 мая программой фестиваля предусмотрено бесплатное посещение всех музеев, которые находятся под управлением Грузинского национального музея.



Сегодня все желающие с 10:00 до 17:30 совершенно бесплатно смогут посетить проходящие там выставки.

В дополнение к выставкам, Национальный образовательный центр Грузинского национального музея предлагает образовательно-развлекательные программы:



Национальный музей Грузии имени Симона Джанашия (проспект Руставели №3)

12:00 – программа «Изображения животных из Золотого фонда»;



14:00 – программа «Многообразие фауны».



Национальная галерея имени Шеварднадзе (проспект Руставели №11)

12:00 – программа «Восстановленные детали работы Пиросмани «Верийский мост»»;

15:00 — образовательно-развлекательные игры по картинам Нико Пиросмани, Ладо Гудиашвили и Давида Какабадзе;



Музей истории Тбилиси имени Гришашвили «Карвасла» (Сиони №8)

15:00 – программа «Волшебный мир музея».



Для участия во всех образовательных и развлекательных программах необходима предварительная запись по телефону: 2 93 16 52.



Международный день музеев был учрежден в 1977 году на 11-ой Генеральной конференции Международного совета музеев (ICOM), которая проходила в Москве и Ленинграде.



С 1978 года Международный день музеев стали отмечать в более чем 150 странах. В 1992 году совет ICOM впервые предложил общую тему праздника — «Борьба против незаконного перемещения культурных ценностей». В последние годы День музеев был посвящен таким темам, как «Музеи и устойчивое развитие общества», «Музеи и культурные ландшафты», «Музеи и спорная история: говорим о сложном в музеях» и другим. В этом году тема праздника — «Музеи в эпоху гиперкоммуникации: новые подходы, новые аудитории».



"Новости-Грузия"











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