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Сегодня в Грузии окончили школу 39 тысяч двенадцатиклассников
18.05.2018 18:18
В общеобразовательных школах Грузии сегодня прозвенел последний звонок для двенадцатиклассников, окончивших школу. Министр образования и науки Михаил Чхенкели поздравил выпускников с окончанием учебы в тбилисской школе № 150.
В 2018 году в масштабах всей страны школу заканчивают 39 000 выпускников государственных и частных школ. Аттестационные экзамены же стартуют с 20 мая. Ученики 11-го классов заканчивают учебу 11 июня, у них аттестационные экзамены начнутся 12 июня. Для первоклассников учебный год завершится 25 мая, для учащихся остальных классов — 15 июня.
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