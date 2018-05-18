День национального грузинского костюма отмечают в Грузии

18.05.2018 18:36 День национального костюма шествиями и концертами сегодня отмечают в более чем 20-ти городах Грузии.



По случаю праздника в Тбилиси запланирован костюмированный мотопробег – байкеры в чохах появятся на улицах грузинской столицы в 17:00.



Главной локацией праздника в День грузинского национального костюма в Тбилиси станет площадь Саарбрюкена на обновленной части проспекта Давида Агмашенебели, где будут проходить выставки и концерты.



С 15:00 сегодня там начала работу выставка Национального центра рукописей Грузии под названием «Одежда грузинских царей». Гости мероприятий также смогут увидеть исторические костюмы, запечатленные на фото из архива Национального центра. Там же пройдет выставка грузинских мастеров и выставка Дома национальной одежды.



В 18:00 по «Новому Тифлису» пройдет костюмированное шествие, участники которого появятся в традиционной грузинской одежде.



В 19:00 на площади Саарбрюкена выступит бенд «Музыкальный эларджи», а в 20:00 гостей праздника ждет гала-концерт с участием нового поколения танцоров ансамбля «Сухишвили» и других фольклорных коллективов.



День национальной грузинской одежды отмечается в третий раз. Инициатором проведения праздника стал рядовой житель Грузии Давид Гогличидзе.



Именно он является автором концепции, собравшим группу добровольцев, которая приступила к реализации его идеи. Впервые День национального костюма отметили в 2016 году – тогда праздничные мероприятия охватили 14 городов Грузии. Уже в 2017 году День грузинского национального костюма отмечали в более чем 35 городах Грузии, Европы и США.



Организаторы праздника хотят, чтобы День грузинской одежды стал традицией, которая будет способствовать популяризации богатого историко-культурного наследия Грузии.



"Новости-Грузия"











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