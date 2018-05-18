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Количество ВИЧ/ СПИД инфицированных в Грузии превысило 7 000 человек


18.05.2018   20:31
За последний год количество ВИЧ/ СПИД инфицированных в Грузии увеличилось и превысило 7 000 человек. Об этом Первому каналу сообщили в Центре клинической иммунологии, СПИДа и инфекционных патологий. По информации Центра, в стране зарегистрировано 7032 случая ВИЧ.

Вместе с тем, по оценке Всемирной организации здравоохранения и местных экспертов, реальное количество носителей ВИЧ — инфекции в Грузии составляет около 11 000 человек.

В текущем году уже выявлено 270 новых случаев ВИЧ / СПИДа, что на 30 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года.

20 мая отмечается Международный день памяти жертв СПИДа. В связи с этим 20 мая в 11.00 в Центре СПИДа состоится пресс-конференция.






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