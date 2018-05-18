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В Грузии увеличилась средняя продолжительность жизни


18.05.2018   22:05
В Грузии увеличилась средняя продолжительность жизни, — об этом свидетельствуют данные исследования Национального агентства статистики Сакстат.

Исследование проведено на основании анализа данных с 1994 по 2017 годы.

В частности, согласно данным Сакстата, продолжительность жизни женщин увеличилась на 3,7 года и составила 77,8 лет. Также на 3,2 года увеличилась среднестатистическая продолжительность жизни мужчин — теперь эта цифра составляет 69,2 года.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в целом средняя продолжительность жизни в Европе с 1980 года увеличилась на пять лет и по данным на 2010 год составляла 80 лет для женщин и 72,5 года для мужчин.

По данным Европейской комиссии и Организации экономического сотрудничества и развития, средняя продолжительность жизни в 28 странах Евросоюза выросла с 74,2 года в 1990-м до 80,9 года в 2014-м.

При этом население западных стран ЕС живет в среднем на восемь лет дольше, чем в государствах Центральной и Восточной Европы.

В России, согласно официальным данным, средняя продолжительность жизни мужчин в 2017 году составила 66,5 лет, а женщин — 77 лет.






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