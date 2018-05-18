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Грузию на «Детском Евровидении 2018» представит победительница конкурса «Ранина» Тамар Эдилашвили
18.05.2018 23:02
Тамар Эдилашвили победила в оригинальном детском музыкальном проекте Первого канала «Ранина». Соответственно, она представит Грузию на «Детском Евровидении 2018» в Беларуси.
Вместе с тем, по решению Общественного вещателя Грузии, в Беларусь также отправятся финалисты Анастасия Тогонидзе и Николоз Васадзе.
«Детское Евровидение 2018» пройдет в Беларуси в ноябре.
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