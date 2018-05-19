Исследовательский проект грузинского текстиля выигрывает Премию культурного наследия ЕС 2018 года

19.05.2018 19:05



"Текстиль из Грузии" представляет собой широкомасштабный проект, призванный помочь изучить историю грузинского текстиля, восстановить старинные традиции производства текстильной продукции и способствовать их применению в современной текстильной промышленности.



Победивший в конкурсе проект реализовывался Национальным дворцом искусств в сотрудничестве с Национальным научно-исследовательским центром Гиорги Чубинашвили грузинской истории искусства и сохранения наследия, а также другими государственными институтами.



В 2018 году жюри конкурса отметило 29 лауреатов из 17 стран за их впечатляющие достижения в четырех основных категориях: сохранение, исследование, самоотверженная работа и образование/подготовка и информационно-просветительская деятельность. Как своеобразный вклад в празднование Европейского года культурного наследия, жури Премии этого года особое внимание уделяли европейскому аспекту вклада отобранных достижений в сфере наследия.



"Культурное наследие во всем своем многообразии является одним из ценнейших ресурсов и достоинств Европы", – отметил Тибор Наврачич, Еврокомиссар по вопросам образования, культуры, молодежи и спорта. "Оно позволяет наводить мосты между народами и общинами, а также между прошлым и будущим".



Победителей наградят на церемонии высокого уровня Премии Европейского наследия, которую откроют вместе Член Европейского Парламента Тибор Наврачич и маэстро Пласидо Доминго вечером 22 июня в Берлинском международном конгресс-центре.



Приз Культурного наследия ЕС/Премия "Наша Европа" присуждается ежегодно, начиная с 2002 года, отмечая роль культурного наследия как стратегического актива экономики и общественной жизни Европы, отмечая и награждая наилучшие примеры и практики в категориях сохранения, исследований, управления, образования и коммуникаций. Премию поддерживает также и программа "Креативная Европа", членом которой Грузия является с 2015 года.



Прием заявок на участие в конкурсе премии 2019 года откроют осенью 2018 года на соответствующей



15 мая исследовательский проект "Текстиль из Грузии" был признан победителем Приза Культурного наследия ЕС/Премии "Наша Европа" (Europa Nostra Awards) – высочайшей награды Европы в сфере культуры."Текстиль из Грузии" представляет собой широкомасштабный проект, призванный помочь изучить историю грузинского текстиля, восстановить старинные традиции производства текстильной продукции и способствовать их применению в современной текстильной промышленности.Победивший в конкурсе проект реализовывался Национальным дворцом искусств в сотрудничестве с Национальным научно-исследовательским центром Гиорги Чубинашвили грузинской истории искусства и сохранения наследия, а также другими государственными институтами.В 2018 году жюри конкурса отметило 29 лауреатов из 17 стран за их впечатляющие достижения в четырех основных категориях: сохранение, исследование, самоотверженная работа и образование/подготовка и информационно-просветительская деятельность. Как своеобразный вклад в празднование Европейского года культурного наследия, жури Премии этого года особое внимание уделяли европейскому аспекту вклада отобранных достижений в сфере наследия."Культурное наследие во всем своем многообразии является одним из ценнейших ресурсов и достоинств Европы", – отметил Тибор Наврачич, Еврокомиссар по вопросам образования, культуры, молодежи и спорта. "Оно позволяет наводить мосты между народами и общинами, а также между прошлым и будущим".Победителей наградят на церемонии высокого уровня Премии Европейского наследия, которую откроют вместе Член Европейского Парламента Тибор Наврачич и маэстро Пласидо Доминго вечером 22 июня в Берлинском международном конгресс-центре.Приз Культурного наследия ЕС/Премия "Наша Европа" присуждается ежегодно, начиная с 2002 года, отмечая роль культурного наследия как стратегического актива экономики и общественной жизни Европы, отмечая и награждая наилучшие примеры и практики в категориях сохранения, исследований, управления, образования и коммуникаций. Премию поддерживает также и программа "Креативная Европа", членом которой Грузия является с 2015 года.Прием заявок на участие в конкурсе премии 2019 года откроют осенью 2018 года на соответствующей странице











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