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Исследовательский проект грузинского текстиля выигрывает Премию культурного наследия ЕС 2018 года
19.05.2018 19:05
15 мая исследовательский проект "Текстиль из Грузии" был признан победителем Приза Культурного наследия ЕС/Премии "Наша Европа" (Europa Nostra Awards) – высочайшей награды Европы в сфере культуры.
"Текстиль из Грузии" представляет собой широкомасштабный проект, призванный помочь изучить историю грузинского текстиля, восстановить старинные традиции производства текстильной продукции и способствовать их применению в современной текстильной промышленности.
Победивший в конкурсе проект реализовывался Национальным дворцом искусств в сотрудничестве с Национальным научно-исследовательским центром Гиорги Чубинашвили грузинской истории искусства и сохранения наследия, а также другими государственными институтами.
В 2018 году жюри конкурса отметило 29 лауреатов из 17 стран за их впечатляющие достижения в четырех основных категориях: сохранение, исследование, самоотверженная работа и образование/подготовка и информационно-просветительская деятельность. Как своеобразный вклад в празднование Европейского года культурного наследия, жури Премии этого года особое внимание уделяли европейскому аспекту вклада отобранных достижений в сфере наследия.
"Культурное наследие во всем своем многообразии является одним из ценнейших ресурсов и достоинств Европы", – отметил Тибор Наврачич, Еврокомиссар по вопросам образования, культуры, молодежи и спорта. "Оно позволяет наводить мосты между народами и общинами, а также между прошлым и будущим".
Победителей наградят на церемонии высокого уровня Премии Европейского наследия, которую откроют вместе Член Европейского Парламента Тибор Наврачич и маэстро Пласидо Доминго вечером 22 июня в Берлинском международном конгресс-центре.
Приз Культурного наследия ЕС/Премия "Наша Европа" присуждается ежегодно, начиная с 2002 года, отмечая роль культурного наследия как стратегического актива экономики и общественной жизни Европы, отмечая и награждая наилучшие примеры и практики в категориях сохранения, исследований, управления, образования и коммуникаций. Премию поддерживает также и программа "Креативная Европа", членом которой Грузия является с 2015 года.
Прием заявок на участие в конкурсе премии 2019 года откроют осенью 2018 года на соответствующей странице.
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