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«Движение белого шума» распространяет заявление


19.05.2018   21:55
«Движение белого шума» распространяет заявление. В нем отмечается, что вопрос анонсированной акции решится после того, как они услышат позицию министерства ВД в связи с реформой.

«Настала суббота, последний день, которые мы дали министерству ВД, чтобы сесть за стол переговоров по изменениям в наркополитике, а точное время встречи до сих пор не известно. Вопрос анонсированной акции решится после того, как мы услышим позицию министерства в связи с реформой. Для всех нас важно знать, насколько готово государство к изменениям после двухлетней работы, и сможет ли оно освободить невиновных граждан, сидящих в тюрьме за употребление наркотиков, избежим ли мы разрушения будущего людей за обладание мизерным объемом субстанций в целях личного употребления в будущем.

Что касается планов, думаем, ясно, что после тяжелых и кризисных дней у людей неоднородные настроения, а в данной ситуации для нас решающее значение имеет консолидация общественного мнения и сторонников. Хотим попросить каждого из вас, давайте сконцентрируемся и укрепимся, не изменим нашей борьбе в решающий момент, мы не намерены прощать политической власти постоянное посягательство на наше достоинство и свобод, давайте думать холодным разумом и идти к победе общей стратегией», - говорится в заявлении.






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