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В публичных школах Грузии начались выпускные экзамены
20.05.2018 15:25
У 12-классников начались выпускные экзамены. Школьные выпускные экзамены 2017-2018 учебного года 20 мая пройдут по грузинскому языку и литературе, а также – по географии.
Сегодня экзамены по грузинскому предстоит сдать тем, кто выбрал грузинский, как второй язык
21 мая для 12-класников будут проведены экзамены по иностранным языкам и биологии. 22 мая будут проведены экзамены по истории и физике, а 23 мая – по математике и физике. А в последний день экзаменов, 24 мая учащимся предстоит сдать экзамен по химии.
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