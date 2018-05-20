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В Чиатуре на шахте Корохнали пострадал рабочий, его состояние тяжелое


20.05.2018   17:38
На чиатурской шахте Корохнали пострадал рабочий. Происшествие случилось сегодня на рассвете. Согласно распространенной информации, на Александра Деканоидзе упал камень.

Пострадавший доставлен в Кутаисскую центральную больницу. По словам врачей, состояние здоровья пациента стабильно тяжелое.

«У пациента отмечается перелом черепа, повреждение позвоночника и отек мозга. Его готовят к операции», - заявил директор больницы Георгий Хведелидзе.

В связи со случаем, произошедшим на Чиатурском горно-перерабатывающем комбинате пресс-служба компании «Джорджиан манганез» распространила заявление.

«На Чиатурском горно-перерабатывающем комбинате, в частности, на шахте Корохнали в результате схода горной породы, 32-летний шахтер Александр Деканоидзе получил повреждения в области головы. Он перевезен в Кутаисскую центральную больницу и ему проводится операция. Этот случай произошел на шахте Корохнали минувшей ночью, около четырех часов. В связи с произошедшим фактом начато расследование. Дополнительные детали по этому поводу «Джорджиан манганез» распространит позднее», - говорится в заявлении.







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