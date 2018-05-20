Журналист Инга Григолия дает полиции показания в связи с угрозами в ее адрес

20.05.2018 20:45 Ингу Григолия опрашивают в Главном управлении полиции Тбилиси.



Приглашение на беседу связано с заявлением журналистки о поступающих в ее адрес угрозах, в связи с чем МВД начало соответствующее расследование.



Как заявила Григолия, она надеется, что угрожающему ей лицу будет предъявлено обвинение.



По ее словам, звонки начала поступать в 2011 году.



«Неизвестное мне лицо звонило мне из тюрьмы, он говорил мне, что является отцом моего ребенка, но только отец моего ребенка умер», — заявляет известная телеведущая.



Ей удалось установить, что звонки идут из тюрьмы, после чего она перестала отвечать на номер.



По ее словам, после определенного временного перерыва, видимо после освобождения из тюрьмы, тот же человек вновь стал активно названивать ей на личный номер и угрожать.



«Я не знаю, кто этот человек. Я не знаю, почему я оказалась в сфере его интересов…

Для меня абсолютно непонятны угрозы с требованием показать ему мою дочь», — рассказывает журналистка.



По ее словам, после ее обращения в правоохранительные органы мужчину вызвали в полицию, где он в своем разъяснении утверждает, что является отцом дочери Инги Григолия.



«У меня есть флешка, на которой видно, как этот человек приходит ко мне на работу на телеканал «ПирWели» и передает письмо для меня, в котором говорится, что если я не выполню его требования до 20 мая, то он выломает дверь моей квартиры. Я пришла в полицию, чтобы написать заявление, оставить это письмо, чтобы хоть на этот раз его привлекли к ответственности», — заявила Инга Григолия.



По словам Григолия, раньше она обращалась в полицию до принятия закона о преследовании, поэтому ее вопрос оставался без реагирования. Из-за этого она приняла решение о ношении оружия.



В связи с заявлением Инги Григолия МВД начало расследование по статье 151 УК, что подразумевает угрозы.















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