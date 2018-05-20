Абрамовичу не продлили британскую визу

20.05.2018 20:46 Роману Абрамович не продлили британскую визу, — сообщает издание The Bell, которое ссылается на источники в окружении бизнесмена.



Согласно изданию, виза у российского миллиардера истекла три недели назад. В то же время бизнесмен не получал официального уведомления об отказе, и, по-видимому, его документы все еще изучаются британским правительством.



Самолет владельца футбольного клуба «Челси» в последний раз прилетал в Лондоне в апреле. Из-за отсутствия визы вчера Абрамович не смог присутствовать на финале Кубка Англии с участием своей футбольной команды.



Ранее министр обороны Великобритании заявил, что правительство начало проверку виз, выданных богатым россиянам. Лондон предпринял данные меры после отравления российского двойного шпиона Сергея Скрипаля.















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