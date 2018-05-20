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Порог минимальной компетенции пока преодолевают 98% выпускников школ - Миминошвили
20.05.2018 20:59
По данным руководителя Национального центра оценки и экзаменов Майи Миминошвили, на текущий момент более 10 тысяч учеников уже сдали экзамены.
По ее информации, из них порог минимальной компетенции преодолели 98%.
В то же время, как отметила Миминошвили, высокий показатель не преодолевших минимальный порог компетенции отмечается среди выпускников негрузиноязычных школ, которые сдают экзамен по грузинскому в качестве второго языка.
Сегодня начались экзамены для учеников школ выпускных 12-ых классов, которые сдают экзамен по грузинскому языку и литературе и по географии.
Завтра выпускники будут сдавать экзамены по иностранным языкам и биологии, 22 мая — историю и физику, 23 мая — физику и математику. В заключительный экзаменационный день — 24 мая, выпускники будут сдавать экзамен по химии.
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