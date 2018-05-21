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В Грузии скончался известный футбольный тренер Шота Чеишвили
21.05.2018 10:50
Скончался бывший тренер Батумского «Динамо» Шота Чеишвили, с именем которого связаны самые большие успехи клуба в период независимости.
Закончив Высшую школу тренеров в Москве, Чеишвили начал работать в Руставском «Металлурге». Далее, в период чемпионатов Советского Союза входил в тренерский штаб Тбилисского «Динамо».
После независимости грузинского футбола он был первым главным тренером молодежной сборной Грузии (1993-94). В течение многих лет он работал в футбольной школе «Олимп».
Больше всего, его имя связано с Батумским «Динамо», где сначала он был игроком (1973-74), а затем тренером команды (1988-91, 1996-98, 2014-16).
Именно с его именем связаны самые большие успехи «Динамо» — под его руководством батумцы выиграли Кубок Грузии имени Давида Кипиани (1998), Суперкубок (1998) и Серебряные медали (1998, 2014).
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