В Грузии скончался известный футбольный тренер Шота Чеишвили

21.05.2018 10:50 Скончался бывший тренер Батумского «Динамо» Шота Чеишвили, с именем которого связаны самые большие успехи клуба в период независимости.



Закончив Высшую школу тренеров в Москве, Чеишвили начал работать в Руставском «Металлурге». Далее, в период чемпионатов Советского Союза входил в тренерский штаб Тбилисского «Динамо».



После независимости грузинского футбола он был первым главным тренером молодежной сборной Грузии (1993-94). В течение многих лет он работал в футбольной школе «Олимп».



Больше всего, его имя связано с Батумским «Динамо», где сначала он был игроком (1973-74), а затем тренером команды (1988-91, 1996-98, 2014-16).



Именно с его именем связаны самые большие успехи «Динамо» — под его руководством батумцы выиграли Кубок Грузии имени Давида Кипиани (1998), Суперкубок (1998) и Серебряные медали (1998, 2014).















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

